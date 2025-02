Cyberoo, contratto in Polonia con colosso della GDO

Cyberoo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, ha siglato unda oltre 10 mila dipendenti. Non sono stati forniti i dettagli finanziari dell'accordo.Si tratta dell'da quando l'azienda ha avviato l'espansione sul mercato polacco, che oggi conta la presenza di 9 partner locali, e che ha visto un'accelerazione sul finire del 2024, si legge in una nota. Il contratto è stato concluso tramite Arrow Electronics, uno dei principali distributori di soluzioni tecnologiche a livello mondiale, con cui l'azienda ha siglato un accordo in esclusiva."Questo contratto in Polonia - dichiara, Executive Board Member & CMO di Cyberoo - conferma che proseguiamo in direzione di una solida crescita organica e riusciamo a intercettare la fiducia di clienti importanti anche sui mercati internazionali, grazie all'elevato livello di innovazione e all'efficacia delle nostre soluzioni".