Emerson, vendite e utili in crescita nel primo trimestre

Emerson

(Teleborsa) -, società statunitense di tecnologia e software, ha chiuso il(terminato il 31 dicembre 2024) conpari a 4,175 miliardi di dollari (in aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima) e con undi 1,38 dollari per azione (+13%)."Emerson ha, superando le aspettative del primo trimestre per margini operativi incrementali e utili per azione con una forte generazione di flussi di cassa - ha affermato il- Il nostro margine di profitto lordo record e il margine EBITA rettificato del segmento riflettono la forza del nostro portafoglio di tecnologie industriali trasformate e di Emerson Management System, nonché il talento e la dedizione del nostro team di livello mondiale".Emerson ha inoltre dichiarato untrimestrale in contanti di 0,5275 dollari per azione ordinaria pagabile il 10 marzo 2025 agli azionisti registrati il ??14 febbraio 2025.