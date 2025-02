Harley-Davidson in rosso al Nyse, pesano conti e outlook debole

Harley-Davidson

S&P-500

Harley-Davidson

Harley-Davidson

(Teleborsa) - Rosso perche segna un calo del 2,05%.A pesare sulle azioni del produttore di motociclette sono i risultati dell'ultimo trimestre dell'anno e un outlook debole. Il quarto trimestre si è chiuso con una perdita di 117 milioni di dollari rispetto all'utile di 26 milioni registrato nello stesso periodo di un anno prima. Per il 2025, Harley-Davidson prevede vendite piatte o in calo del 5% contro l'incremento dell'1,5% stimato dagli analisti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25,18 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 27,44. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24,08.