Intesa Sanpaolo, Barclays alza target price e conferma Overweight

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (+2% da 4,50 euro) ilsu, confermando la" sul titolo all'indomani dei conti del 2024 Gli analisti affermano che i risultati dell'intero anno 1) hanno mostrato(e negli afflussi AUM); 2) hanno(-351 filiali QoQ e oneri correlati al pensionamento anticipato contabilizzati in P&L, D&A più elevate a causa degli investimenti IT); 3) hanno confermato la solidità del capitale.Barclays sottolinea che isono stati. Pertanto, aumenta le previsioni EPS rettificate per il 2025-26 del +3% in media, riflettendo principalmente commissioni e proventi da trading più elevati (e LLP inferiori solo per il 2025). Stima ancora ricavi stabili anno su anno nel 2025 e la differenza rispetto alle indicazioni di Intesa Sanpaolo (aumento dei ricavi anno su anno nel 2025) è probabilmente nell'entità del calo anno su anno dell'NII.Nota inoltre che Intesa Sanpaolo ha affermato chee, in tale contesto, per la visibilità iniziale che hanno sull'NII del 2026, si aspettano un aumento anno su anno.