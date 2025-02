Novo Nordisk, utile in aumento del 21% nel 2024. Vendite trainate da farmaci per obesità

Novo Nordisk

(Teleborsa) -, colosso danese della farmaceutica, ha chiuso ilconin aumento del 25% in corone danesi e del 26% a tassi di cambio costanti a 290,4 miliardi di DKK (quasi 39 miliardi di euro). Le vendite nelle operazioni insono aumentate del 30% in corone danesi (30% a CER). Le vendite nelle operazioni internazionali sono aumentate del 17% in corone danesi (19% a CER).Le vendite nell'ambito della cura del diabete e dell'obesità sono aumentate del 26% in corone danesi a 271,8 miliardi di DKK (27% a CER), principalmente guidate dalla crescita delle vendite delGLP-1 del 21% in corone danesi (22% a CER) e dalla crescita della cura dell'del 56% in corone danesi a 65,1 miliardi di DKK (57% a CER). Le vendite delle malattie rare sono aumentate del 9% sia in corone danesi che a CER.L'è aumentato del 25% in corone danesi e del 26% a tassi di cambio costanti (CER) a 128,3 miliardi di DKK (circa 17 miliardi di euro). L'utile operativo è stato influenzato positivamente dagli adeguamenti delle vendite lorde/nette negli Stati Uniti e negativamente dalle perdite per svalutazione. L'è stato di 101 miliardi di DKK (circa 13,5 miliardi di euro), in aumento del 21%."Siamo soddisfatti delle prestazioni nel 2024, dove la crescita delle vendite del 26% riflette il fatto che oltre 45 milioni di persone stanno ora beneficiando dei nostri trattamenti - ha commentato il- Inoltre, abbiamo completato l'acquisizione dei tre siti Catalent e durante l'anno abbiamo fatto progredire la nostra pipeline di R&S, inclusi progetti sull'obesità come CagriSema e amycretin. Nel 2025, continueremo a concentrarci sull'esecuzione commerciale, sulla progressione della nostra pipeline di R&S in fase iniziale e avanzata e sull'espansione della nostra capacità produttiva".Per le, Novo Nordisk prevede una crescita delle vendite del 16-24% a CER e una crescita dell'utile operativo del 19-27% a CER. Si prevede che la crescita delle vendite e dell'utile operativo riportata in corone danesi sarà rispettivamente di 3 e 5 punti percentuali superiore a quella a CER.