Positiva Wall Street che digerisce i dazi, vola Palantir dopo i conti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Palantir Technologies

Alphabet

Walt Disney

Uber Technologies

Energia

telecomunicazioni

informatica

utilities

beni di consumo per l'ufficio

Dow

Chevron

Apple

Amazon

Merck

Coca Cola

Walt Disney

PDD Holdings

Advanced Micro Devices

Regeneron Pharmaceuticals

Dollar Tree

Paypal

Moderna

Illumina

PepsiCo

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 6.038 punti. In denaro il(+1,26%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'(+0,9%). Brilladopo i conti, con un rialzo del 24% che la porta a valere oltre 236 miliardi di dollari.Gli investitori hanno, dopo che il governo cinese ha colpito gli Stati Uniti con dazi fino al 15% sulle importazioni di carbone e gas naturale liquefatto, nonché un dazio più alto del 10% su petrolio greggio, attrezzature agricole e alcune auto. La mossa arriva dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato nel fine settimana un'imposta del 10% su Pechino.Sul fronte delle, dopo la chiusura del mercato, sono scese nettamente le azionidopo che la società madre di Google ha registrato un fatturato nel cloud sotto le attese, anche se sta aumentando la spesa per l'intelligenza artificiale; d'altra parte, le azioni Snap sono aumentate dopo che i risultati del quarto trimestre della società di social media hanno superato le stime. La stagione degli utili continua mercoledì, conche riporteranno i risultati prima dell'apertura.(+2,18%),(+1,48%) e(+1,47%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei(-0,88%) e(-0,51%).Al top tra i(+3,13%),(+2,60%),(+2,10%) e(+1,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,07%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,07%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,61%.(+8,37%),(+4,58%),(+4,53%) e(+3,74%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -13,17%. Lettera su, che registra un importante calo del 6,51%. Scende, con un ribasso del 5,26%. Crolla, con una flessione del 4,51%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:15: Occupati ADP (atteso 148K unità; preced. 122K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -96,5 Mld $; preced. -78,2 Mld $)15:45: PMI composito (atteso 52,4 punti; preced. 55,4 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,8 punti; preced. 56,8 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 54,2 punti; preced. 54,1 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,46 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 38,79K unità).