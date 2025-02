Tassi USA, Barkin (Fed): vedere cosa succede e reagire in modo appropriato

(Teleborsa) - Il, afferma che la banca centrale ha bisogno di più tempo per capire quale direzione stanno prendendo l'economia americana e l'inflazione, in un contesto di elevata incertezza sulle politiche del Presidente Donald Trump.Barkin ha confermato la sua posizionequest'anno. Gli aumenti, invece, richiederebbero un surriscaldamento dell'economia, ma al momento, ha spiegato, non ci sono evidenze di un surriscaldamento. Il governatore si attende un calo significativo dei prezzi al consumo e una forte spesa dei consumatori.Molte delle politiche di Trump, ha sottolineato, stanno aggiungendo incertezze all'economia. È difficile sapere quale sarà l'impatto dei dazi. La tendenza, ha detto, è vedere cosa succede e reagire di conseguenza. "La mia propensione - ha chiarito - è vedere cosa succede e reagire in modo appropriato".