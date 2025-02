Altea, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e TP a 11,5 euro

Altea Green Power

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hasul titolo, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, con una" e undiper azione (upside potenziale del 117%).Gli analisti scrivono che Alteache copre tutte le fasi, dalla selezione del sito alla gestione dei permessi. Prima azienda in Italia a concentrarsi su questa fase ad alto valore aggiunto, sta rispondendo alla crescente domanda, in particolare per i progetti di stoccaggio. Con un backlog di 120 milioni di euro solo per questi progetti, Altea è un. "Questo modello flessibile si sta ora evolvendo in un modello ibrido, integrando gradualmente la proprietà degli asset per diversificare i ricavi e garantire una maggiore ricorrenza", si legge nella ricerca.L'azienda vanta un portafoglio ordini di oltre 150 milioni di euro, un margine EBITDA di circa il 55% e un piano 2024-2028 per quintuplicare l'EBIT del Gruppo. "Riteniamo che Altea Green Power rappresentienergetica", afferma TP ICAP Midcap.Viene fatto notare che la società ha chiuso il primo semestre del 2024 con un debito netto di 1,3 milioni di euro e una capitalizzazione di mercato di 112 milioni di euro, per un multiplo EV/EBIT LTM di 6,9x al 2024. Ilè attualmente stimato a, senza aumento di capitale. Il ROCE attuale è del 28,2%.