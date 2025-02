AstraZeneca, fatturato in aumento del 21% a 54 miliardi di dollari nel 2024

AstraZeneca

(Teleborsa) -, multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese, ha chiuso ilcon untotale in aumento del 21% a 54.073 milioni di dollari, guidato da un aumento del 19% nelle vendite di prodotti, dalla continua crescita dei farmaci in partnership (fatturato di alleanza) e dal raggiungimento di traguardi basati sulle vendite (fatturato di collaborazione). L'è aumentato del 19% a 8,21 dollari.La società ha proposto undichiarato di 2,10 dollari per azione, per un dividendo annuo totale dichiarato per l'anno fiscale 2024 di 3,10 dollari per azione, con un aumento del 7%. Dividendo ulteriormente aumentato nell'anno fiscale 2025."La nostra azienda ha registrato unanel 2024 con fatturato totale e Core EPS in aumento rispettivamente del 21% e del 19% - ha commentato il- Abbiamo inoltre consegnato nove studi di fase III ad alto valore positivo nell'anno, che, uniti alla crescente domanda dei nostri medicinali in tutte le regioni chiave, contribuiranno a sostenere il nostro slancio di crescita fino al 2025"."Quest'anno segna l'inizio di un periodo senza precedenti e ricco di catalizzatori per la nostra azienda, un passo importante nel nostro percorso Ambition 2030 per- ha aggiunto - Solo nel 2025 prevediamo i primi dati di fase III per sette nuovi medicinali, insieme a diverse importanti nuove opportunità di indicazione per i nostri medicinali esistenti.Per ilprevede che il fatturato totale aumenterà di un'elevata percentuale a una cifra e che il Core EPS aumenterà di una bassa percentuale a due cifre, entrambi a CER.