Banca Valsabbina, nuova filiale a Novara. Il totale sale a 73

(Teleborsa) - Ulteriore rafforzamento per, la principale banca popolare di Brescia, che, portando così a 73 il numero complessivo delle filiali operative, quattro delle quali in Piemonte.La nuova apertura - la- rientra nell'ambito del piano strategico dell'istituto bresciano, che prevede il progressivo rafforzamento nei principali capoluoghi del Nord Italia. L'apertura della filiale piemontese di Novara segue quelle di Torino, Asti e Alessandria, attive rispettivamente dal 2019, dal 2022 e dal 2023., la rete territoriale di Banca Valsabbina conta oggi: 43 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona, 3 a Milano e 18 tra le province di Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, Forlì-Cesena, Lodi, Mantova, Modena, Monza-Brianza, Padova, Parma, Pavia, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso e Vicenza, a cui si aggiunge quella di Novara.Nel corso del 2024, le filiali piemontesi di Banca Valsabbina hanno supportato famiglie e imprese della regione con, di cui circa 18 destinati alle imprese."Per una realtà come la nostra, fortemente legata al territorio in cui opera, la presenza fisica è fondamentale per essere un riferimento concreto per la clientela e per supportarla nella gestione di esigenze e complessità - spiegadi Banca Valsabbina - Con la filiale di Novara rafforziamo ulteriormente il nostro presidio in Piemonte - dove siamo arrivati nel 2019 con l'apertura di Torino - con l'obiettivo di offrire i nostri servizi alle imprese ed alle famiglie di quel territorio, assicurando un contatto e un confronto diretto, in linea con il modello di business e la mission che ci caratterizzano".