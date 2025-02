Bank of England taglia i tassi al 4,5%: appropriato un approccio "graduale e cauto"

(Teleborsa) - Il comitato di politica monetaria della(BoE) ha votato con una maggioranza di 7-2 per, centrando le attese degli analisti. Due membri avrebbero preferito ridurre il tasso di interesse di 50 punti base, ovvero al 4,25%."Negli ultimi due anni si sono registrati notevoli progressi nella disinflazione, poiché i precedenti shock esterni si sono attenuati e la posizione restrittiva della politica monetaria ha frenato gli effetti di secondo round e stabilizzato le aspettative di inflazione a lungo termine - si legge nello statement pubblicato al termine della riunione - Tali progressi hanno consentito all'MPC di ritirare gradualmente un certo grado di moderazione politica, mantenendo al contempo il tasso di interesse di 0,25 punti percentuali in territorio restrittivo in modo da".La BoE prevede che i maggiori costi energetici globali e le variazioni regolamentate dei prezzi spingeranno l'del 2025, anche se si prevede che le pressioni inflazionistiche interne sottostanti diminuiranno ulteriormente. Mentre si prevede che l'inflazione CPI tornerà a circa il target del 2% in seguito, il Comitato presterà molta attenzione a qualsiasi conseguente segnale di pressioni inflazionistiche più durature.Inoltre, prevede che la. Il mercato del lavoro ha continuato a rilassarsi e si ritiene che sia ampiamente in equilibrio. La crescita della produttività è stata più debole di quanto stimato in precedenza e il Comitato ritiene che la crescita della capacità di offerta dell'economia si sia indebolita. Di conseguenza, si ritiene che il recente rallentamento della domanda abbia portato solo a un piccolo margine di allentamento."Sulla base della visione in evoluzione del Comitato sulle prospettive di inflazione a medio termine, èall'ulteriore ritiro della restrizione della politica monetaria", viene sottolineato.