Ford, utile 2024 sale a 5,9 miliardi di dollari. Ricavi +5%

Ford

(Teleborsa) - La casa automobilistica statunitenseha registrato ricavi nelpari a 48,2 miliardi di dollari, in aumento di 2,2 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto del quarto trimestre è stato di 1,8 miliardi di dollari (vs perdita di 0,5 miliardi un anno prima); l'EBIT rettificato è stato di 2,1 miliardi di dollari (vs 1,1 miliardi un anno prima)Per l', i ricavi sono saliti del 5% a 185 miliardi di dollari; l'utile netto è stato di 5,9 miliardi di dollari (vs 4,3 miliardi nel 2023) e l'EBIT rettificato è stato di 10,2 miliardi di (va 10,4 miliardi l'anno prima)."Ford sta diventando un'azienda fondamentalmente più forte. Abbiamo concluso il 2024 con un solido quarto trimestre,- ha affermato il presidente e- Il nostro portafoglio prodotti offre la più ampia scelta di propulsori. E Ford Pro, con i suoi margini mid-teen, la posizione di leader di mercato e i crescenti ricavi da assistenza e riparazione, offre vantaggi unici per una crescita continua"."Nel 2025, prevediamo di fare molti, mentre entriamo nel cuore della nostra trasformazione Ford+ - ha aggiunto - Controlliamo quei principali driver di profitto e sono fiducioso che siamo sulla strada giusta per creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder".Il board di Ford ha dichiarato oggi unordinario del primo trimestre di 0,15 dollari per azione, più un dividendo supplementare di 0,15 dollari per azione, pagabile il 3 marzo agli azionisti registrati il ??18 febbraio.Leincludono un EBIT rettificato da 7,0 miliardi a 8,5 miliardi di dollari, un FCF rettificato da 3,5 miliardi a 4,5 miliardi di dollari e una spesa in conto capitale da 8 miliardi a 9 miliardi di dollari.