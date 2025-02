ING, in Italia raccolta e impieghi in crescita. 115.000 nuovi clienti nel 2024

ING

(Teleborsa) -conferma il suo percorso di sviluppo e crescita in Italia anche nel 2024. Nella(area Retail) la banca nel 2024 acquisisce(+18% rispetto all'anno precedente), il dato più alto degli ultimi tre anni. I clienti primary aumentano del 16,7% rispetto al 2023 e raggiungono quota 520.000, a conferma che sempre più clienti scelgono ING come banca principale.Per quanto riguarda la, la banca chiude il 2024 nel complesso con 15,4 miliardi di euro (+7,9% vs 2023). Anche glicrescono e raggiungono la cifra di 15,8 miliardi di euro (+12,8% vs 2023). In particolare, i nuovi prestiti personali erogati crescono del 61,2% rispetto al 2023, arrivando a oltre 284,5 milioni, mentre i nuovi mutui erogati toccano 2,3 miliardi di euro, di cui il 12% destinati all'acquisto di immobili in classe energetica A o B.Trend positivo ormai da due anni anche per le(raccolta indiretta), che complessivamente hanno visto un incremento del 22,1% rispetto all'anno precedente e toccano quota 4,8 miliardi di euro (31/12/24). Sono circa 124.000 i clienti che nel 2024 hanno scelto ING come partner per gli investimenti, il 4% in più rispetto al 2023.Per quanto riguarda le medio-grandi imprese (), ING Italia continua a sostenere l'economia e la transizione sostenibile del Paese, con oltre 1 miliardo di euro di nuovi finanziamenti erogati, 3 miliardi di euro di volumi di finanza sostenibile mobilitati, 30 nuovi green e sustainable loans, 4 nuovi green & SDG-Linked bonds, nonché importanti nuovi clienti corporate ed istituzionali acquisiti.Completa il quadro un- che misura la qualità del portafoglio crediti - pari al 2,02%, in diminuzione rispetto al 2,06% del 2023 e tra i più bassi nel settore bancario italiano.Sul fronte risorse umane, idella banca raggiungono 1.280 persone (escluse le reti di agenti e di financial advisor), + 6% rispetto ad un anno fa, grazie anche all'assunzione di nuovi professionisti in ambito Retail, Wholesale e Tech. A supporto dei clienti continua anche l'espansione delle: 478 i professionisti tra agenti in attività finanziaria e consulenti finanziari, 71 professionisti in più rispetto all'anno precedente.