Mediobanca, Doris: sull'OPS di MPS valuteranno i nostri CdA. Niente contatti con Lovaglio né con Governo

(Teleborsa) - L'OPS disusarà oggetto dei consigli di amministrazione di Mediolanum Vita e Banca Mediolanum che detengono complessivamente il 3,49% di Piazzetta Cuccia. Lo affermadiin una call con i giornalisti dopo i risultati del 2024."L, ci vede coinvolti perché", ha spiegato il top manager, aggiungendo: "Non è il sottoscritto a prendere una decisione, ma i consigli di amministrazione che debbono discutere e decidere sul tema. La partecipazione è suddivisa tra Mediolanum Vita e Banca Mediolanum, al momento non ci sono ancora gli elementi sul tavolo e il tema non è ancora stato affrontato,e, poi, il gruppo Mediolanum darà la sua visione sull'operazione".. Ma non è escluso che possano esserci contatti prossimamente, ha detto ancora Massimo Doris, rispondendo alla domanda se, in quanto azionista di piazzetta Cuccia, sia stata contattata da qualcuno. "Come contatti non c'è stato nulla. Non escludo che arrivino, vedremo", ha aggiunto Doris.