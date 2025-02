Wall Street, seconda seduta in rialzo. Tonfo di Alphabet dopo i conti

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,71%, a 44.873 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,39%, portandosi a 6.061 punti. Guadagni frazionali per il(+0,42%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,23%).Gli investitori sembrano essersi, iniziati lunedì dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato un'imposta del 10% sulle importazioni cinesi nel weekend, anche se il sentiment è migliorato dopo che il presidente ha sospeso i dazi sui prodotti messicani e canadesi. IlIn buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,57%),(+1,07%) e(+1,03%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,79%) e(-1,59%).Tra i(+6,50%),(+3,18%),(+2,01%) e(+1,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,80%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,44%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,43%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,56%.Tra i(+7,60%),(+6,50%),(+6,33%) e(+6,17%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,29%. Lettera su, che registra un importante calo del 6,27%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,58%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 38,79K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 207K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 1,8%; preced. 2,2%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 3,3%; preced. 0,8%)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%)14:30: Variazione occupati (atteso 154K unità; preced. 256K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,1%).