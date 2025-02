Banca Popolare del Frusinate, l'utile 2024 sale a 19,3 milioni di euro

(Teleborsa) - La, banca cooperativa italiana con sede a Frosinone, ha chiuso ilcon und'esercizio pari a 19,3 milioni di euro (10,6 milioni di euro nel 2023), corrispondente all'1,52% del totale attivo di bilancio. Ilsi cifra in 38,9 milioni di euro. Lesi attestano a 7,2 milioni di euro. Il risultato della gestione finanziaria è pari a 41,8 milioni di euro, le rettifiche di valore nette per rischio credito ammontano a 5,7 milioni di euro. I costi operativi chiudono a 12,8 milioni di euro con un cost-income ratio del 26,90%.raggiungono un totale di 780 milioni di euro di cui il 92% afferente al comparto dei crediti in bonis, il grado di copertura complessivo al 9%. In calo le Attività finanziarie con impatto sulla redditività complessiva e le Attività finanziarie al costo ammortizzato per effetto della naturale scadenza dei titoli in portafoglio connessa peraltro al termine delle operazioni di rifinanziamento BCE. Laè pari a 966 milioni di euro mentre quella indiretta al fair value si attesta a 104 milioni di euro.