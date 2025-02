Brilla Iveco dopo conti 2024 e ipotesi spin off attività Difesa

Iveco

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 13,83% sui valori precedenti, forte dei risultati annunciati prima dell'avvio del mercato. conti del 2024 hanno evidenziato ricavi pari a 15,29 miliardi di euro e un utile netto adjusted adi 569 milioni. Il CdA di Iveco Group sta valutando di separare, nel corso del 2025, il business Defence che comprende i marchi Idv e Astra e le relative attività, attraverso uno spin off. Il Cda proporrà all'assemblea un dividendo di 0,33 euro .L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 13,58 Euro. Primo supporto a 12,92. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 12,62.