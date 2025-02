Cboe Global Markets, ricavi record di 2,1 miliardi di dollari nel 2024

Cboe Global Markets

(Teleborsa) -, società statunitense proprietaria del Chicago Board Options Exchange, ha registratidi 524,5 milioni di euro nel quarto trimestre del 2024, aumentati del 5 percento rispetto ai 499 milioni dell'anno precedente, a seguito di aumenti nei mercati cash e spot, Data Vantage e ricavi netti dei mercati derivati. L'per il quarto trimestre del 2024 è diminuito del 6 percento a 1,86 dollari rispetto al quarto trimestre del 2023. L'di 2,10 dollari è aumentato del 2 percento rispetto al quarto trimestre del 2023."Cboe ha riportatoper il quarto trimestre, portando la crescita dei ricavi netti dell'intero anno 2024 dell'8% a un record di 2,1 miliardi di dollari, EPS di 7,21 dollari e EPS rettificato record di 8,61 dollari, in aumento del 10% anno su anno - ha affermato il- Sebbene i volumi di opzioni robusti siano stati un punto di forza per il 2024, i risultati sono stati notevoli in quanto ciascuna categoria (Mercati derivati, Data Vantage e Mercati cash e spot) ha contribuito alla crescita del quarto trimestre e dell'intero anno. Entriamo nel 2025 su solide basi, con un focus strategico raffinato e la flessibilità finanziaria per realizzare la nostra visione. Restiamo ben posizionati per trarre vantaggio dalle tendenze di mercato secolari per guidare una crescita duratura per gli azionisti".