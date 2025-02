Napoli Porta Est: lo studio Zaha Hadid Architects vince il concorso internazionale di progettazione

(Teleborsa) - Losi è aggiudicato il concorso internazionale di progettazione – bandito da Regione Campania e FS Sistemi Urbani (Gruppo Fs) in sinergia con il Comune di Napoli – per ile la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie, comprensivo del nuovo Headquarter della Regione. Oltre al progetto vincitore, gli altri finalisti sono RPA Srl, Mario Cucinella Architects Surl, Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V. e Arup Italia Srl.L'intervento riguarda un, comprendente l'ex scalo merci FS di Corso Lucci e l'area di Porta Nolana, e prevede la realizzazione di un nuovo hub intermodale per il collegamento diretto tra stazione, porto e aeroporto. Inoltre, il progetto prevede l'headquarter della Regione Campania nell'area dell'ex scalo merci FS, l'interramento dei binari EAV con la creazione di un nuovo boulevard pubblico di collegamento verde e spazi pubblici per ricucire le aree con il Centro Direzionale, oltre a una nuova viabilità comprensiva di una bretella autostradale per decongestionare l'intero ambito urbano. Il piano urbanistico attuativo conseguente al progetto dovrà essere sottoposto al vaglio del Comune di Napoli che ne valuterà l'approvabilitá.Lai e condotta in forma anonima, si è conclusa il 31 gennaio 2025 con la proclamazione del vincitore da parte della Commissione giudicatrice tra le cinque compagini di progettisti partecipanti.Il concorso di progettazione, indetto in attuazione dellha visto la partecipazione di 30 proposte progettuali nella prima fase, con cinque finalisti ammessi alla seconda.Con l'aggiudicazione del concorso, ilcompie un passo avanti decisivo per la realizzazione degli interventi, confermando l'impegno del Gruppo FS nel promuovere iniziative di rigenerazione urbana associate ad una mobilità sempre più sostenibile, in linea con quanto previsto dal Piano strategico 2025-2029.