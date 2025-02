Tenax International, fatturato 2024 sale a 21,5 milioni di euro

Tenax International

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, ha chiuso ilcon unpari a 21,5 milioni di euro, in aumento del 4,9% rispetto ai 20,5 milioni di euro del 2023.Il maggior contributo a tale risultato proviene dalla vendita di, il cui fatturato si è assestato a 20,5 milioni di euro (+8,5% vs FY 2023).La società comunica inoltre che il2025, che include anche il fatturato al 31 gennaio 2025, si assesta alla data odierna in 10,1 milioni di euro, pari al 47,0% di quanto registrato in tutto il 2024 (21,5 milioni di euro). Il portafoglio ordini include anche i primi ordini acquisiti di Electra 5.0, nuova spazzatrice 100% elettrica da 5 metri cubi, la cui evasione è prevista a partire dal mese di aprile.