TIM corre (+2,9%) su rumors interesse Iliad e CVC

(Teleborsa) - Spicca il volo, che avanza in Borsa del 2,94%, attestandosi fra i migliori del paniere FTSE MIB quest'oggi. A solleticare l'appetito del mercato concorre l'indiscrezione avanzata dal Corriere della Sera di un possibile interesse di Iliad e del fondo CVC ad entrare nel capitale della compagnia telefonica.La società francese - scrive il quotidiano - starebbe pensando di entrare nel capitale di TIM con l'intento di rafforzarsi in Italia ed avrebbe già avuto contatti con il Ministero dell'Economia, anche se il MEF non ne ha dato conferma. Ma Iliad non sarebbe l'unica interessata a TIM, anche il fondo di private equity CVC starebbe lavorando sul dossier da alcuni mesi.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,2953 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,2862. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,3044.