Wall Street poco mossa dopo dati misti sul mercato del lavoro

(Teleborsa) -, con gli investitori che valutano gli(per avere indicazioni sulla direzione della politica monetaria) e lePrima della campanella, è emerso che lesono aumentate di 143.000 a, in calo rispetto al livello rivisto al rialzo di 307.000 a dicembre, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro. Si tratta di un dato inferiori alle attese degli analisti, pari a 169.000, mentre il tasso di disoccupazione è diminuito al 4% e le retribuzione medie sono continuate ad aumentare.Nonostante sia emerso un rallentamento della domanda di lavoro, è improbabile che questo set di dati convinceranno la Federal Reserve ad allentare la politica monetaria prima del previsto, anche perchè ci sono state ampie revisioni nei dati mensili, i quali potrebbero anche essere stati distorti daLe cifre di gennaio "hanno dato- ha commentato Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia - Ad eccezione del basso dato sulla creazione di nuovi posti di lavoro di gennaio, tutte le restanti cifre hanno mostrato un mercato del lavoro in buona salute. La forte revisione al rialzo dei nuovi impieghi dei mesi precedenti (dicembre sopra i 300 mila, dato migliore da gennaio 2023), la discesa del tasso di disoccupazione al 4% e la crescita dei salari molto forte sono cifre incoraggianti che spingono la Federal Reserve a mantenere i tassi di interesse sui livelli attuali e a non avere dubbi su potenziali tagli del costo del denaro".Sul fronte dei, male, che ha previsto vendite per il primo trimestre del 2025 da 151 miliardi di a 155,5 miliardi di dollari, più deboli delle stime di 158,33 miliardi di dollari, nonostante il colosso dell'e-commerce abbia superato le attese per i conti dell'ultimo trimestre del 2024. Tra le altre trimestrali,ha registrato un fatturato migliore del previsto di 1,15 miliardi di dollari nel quarto trimestre, superando per la prima volta in assoluto il traguardo di 1 miliardo, mentreha registrato un sorprendente profitto trimestrale sulla scia di una solida stagione di acquisti natalizi e ha previsto un fatturato annuale positivo.Guardando ai, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 44.773 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 6.094 punti. Poco sopra la parità il(+0,35%); sulla parità l'(+0,13%).