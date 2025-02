A2A presenta la prima ricarica City Plug integrata in un palo dell’illuminazione pubblica

A2A

(Teleborsa) - Un’che si reinventa. Grazie a un progetto pilota targato, ilnon solo garantisce illuminazione ad alta efficienza, ma unisce la colonnina di ricarica per veicoli elettrici "". Una soluzione innovativa, sperimentata per la prima volta da A2A a Brescia, che è stata presentata oggi dalla sindaca. Laura Castelletti, dal vicesindaco e assessore alla Mobilità Federico Manzoni, dall’assessore ai Lavori Pubblici Valter Muchetti, dall’Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini, dall’AD di A2A E-Mobility Fabio Pressi e dal direttore generale di A2A Illuminazione Pubblica Federico Mauri., capillarmente distribuiti in tutti i Comuni italiani, possono infatti diventare hub multifunzionali. Oltre a garantire l'illuminazione stradale, possono ospitare sistemi per la, come accade a Brescia, dispositivi di, connettivitàe molto altro. L’obiettivo è massimizzare l’uso di infrastrutture esistenti senza ulteriore occupazione di suolo pubblico, contribuendo alla transizione verso città più sostenibili e tecnologicamente avanzate.Nela fianco della fermata della, A2A ha così installato per la prima volta in Italia 8 nuovi pali "", capaci di unire illuminazione pubblica ad alta efficienza, con 14 centri luminosi a LED, e ricarica a bassa potenza per veicoli elettrici con 16 prese City Plug. Il progetto interamente finanziato e gestito da A2A Illuminazione Pubblica, società del perimetro AEB, con la collaborazione di A2A E-Mobility, avrà una durata iniziale di 5 anni, con possibilità di rinnovo.Nel, approvato dalla Giunta comunale di Brescia nello scorso mese di dicembre e che ha un valore complessivo di, è prevista la successiva installazione di ulteriori 8 nuovi pali “City Plug Lamp” in un’ubicazione che verrà concordata con l’Amministrazione comunale."Con City Plug Lamp trasformiamo un’infrastruttura essenziale come l’illuminazione pubblica in un motore di innovazione e sostenibilità – ha detto l’AD di A2A-. Questo progetto rappresenta una sintesi perfetta tra tecnologia, efficienza energetica e servizi per la mobilità elettrica, elementi fondamentali per accelerare la decarbonizzazione delle nostre città. L'integrazione delle colonnine di ricarica nei pali della luce dimostra come sia possibile ottimizzare le risorse esistenti, offrendo soluzioni concrete per una transizione ecologica che sia accessibile e capillare. Brescia, con questa sperimentazione, apre la strada a un modello replicabile su scala nazionale per rendere le nostre città sempre più smart, sostenibili e a misura di cittadino"."Brescia ormai non è più solo un laboratorio, ma un vero e proprio modello nazionale ed europeo di innovazione e sostenibilità – ha spiegato la sindaca-. Questo nuovo progetto di A2A consente non solo di meglio illuminare un’area di forte affluenza, ma di ottimizzare l’utilizzo dello spazio pubblico offrendo un nuovo servizio per la ricarica dei veicoli elettrici, un altro passo verso soluzioni per la mobilità urbana e sostenibile"."Oggi A2A Illuminazione Pubblica è un alleato strategico delle Amministrazioni pubbliche in tema di innovazione – ha aggiunto, direttore generale di A2A Illuminazione Pubblica -. L’infrastruttura meglio posizionata a livello urbano per favorire lo sviluppo del nuovo concetto di smart city è infatti il “palo della luce” dove si possono concentrare vari servizi, dai sensori ambientali ai sistemi di videosorveglianza. L’integrazione con il sistema di ricarica City Plug è un nuovo importante sviluppo in questa direzione”."Con City Plug Lamp vogliamo trasformare le città attraverso una ricarica capillare, diffusa e poco invasiva unita agli elementi urbani già presenti nelle nostre città, come i lampioni dell’illuminazione pubblica. Come le altre, anche queste soluzioni di ricarica sono alimentate al 100% da energia rinnovabile - ha detto l’AD di A2A E-Mobility-. L’integrazione con i pali dell’illuminazione pubblica vede oggi Brescia protagonista, al pari delle più virtuose capitali europee, come Londra o Amsterdam, e crediamo che questo progetto possa diffondersi in molte altre città".