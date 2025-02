Banca Generali, utile 2024 sale a 431 milioni di euro. Dividendo di 2,80 euro

Banca Generali

(Teleborsa) -ha chiuso l'con undi 431,2 milioni di euro, in crescita del 32,2% rispetto all'esercizio precedente. Tale valore segna un nuovo massimo storico nel percorso di sviluppo della Banca e riflette il successo nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del piano 2022-2024 incentrati su crescita, profittabilità e remunerazione degli azionisti. Ilè salito a 317,1 milioni di euro (+4,2% a/a) grazie all'espansione dei volumi e della redditività degli attivi fruttiferi a fronte di un costante attenzione al costo della raccolta. Lehanno registrato un incremento dell'8,7% a 1041,2 milioni di euro.Ledi Banca Generali al 31 dicembre 2024 sono aumentate a 103,8 miliardi di euro (+11,9% a/a), livello che segna il nuovo picco massimo nella storia di Banca Generali. La crescita delle masse ha beneficiato dei nuovi flussi di raccolta netta realizzati nell'anno (6,6 miliardi) oltre che del contributo della performance (4,4 miliardi) in un contesto di mercati finanziari favorevoli a livello globale.Nello specifico, glihanno raggiunto i 70,2 miliardi di euro (+11,6% a/a) favoriti in particolare dal ritorno di interesse dei clienti per le soluzioni gestite (49 miliardi, +13,6%) a partire dall'allentamento monetario avviato dalla Banca Centrale Europea. Banca Generali precisa poi che, complessivamente, lea fine dicembre sono risultate pari a 10,8 miliardi (+13,2%) corrispondenti ad un'incidenza sulle masse totali del 10,4% (rispetto al 10,3% di fine 2023).Il CdA ha deliberato di presentare all'Assemblea degli Azionisti programmata, come da calendario finanziario, per il 17 aprile in prima convocazione la proposta di distribuireper 327,2 milioni di euro, pari a 2,80 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad un pay-out totale del 76% dell'utile consolidato dell'esercizio 2024.Il calcolo dei dividendi riflette l'applicazione di un pay-out del 70% sugli utili ricorrenti e del 100% dell'utile non ricorrente. Al prezzo di chiusura del titolo Banca Generali del 5 febbraio 2025 di 48,94 euro per azione, il dividendo proposto (accounting view) configura un. Banca Generali procederà inoltre al pagamento della seconda tranche del dividendo 2023 già deliberato e pari a 0,60 euro per azione con le seguenti modalità: data di stacco il 24 febbraio 2025; record date 25 febbraio 2025, data di pagamento 26 febbraio 2025.Per quanto riguarda le, Banca Generali conferma come propria priorità strategica la crescita dimensionale, puntando a realizzare una raccolta netta complessiva oltre 6 miliardi di euro nell'anno. La società si attende inoltre, che la raccolta netta complessiva nel 2025 in Assets under Investments (prodotti gestiti e consulenza su AUC & Banking) rappresenterà oltre 3,5 miliardi di euro.