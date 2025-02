Banca Sistema volatile dopo i conti. Intesa: sulla strada giusta per obiettivi piano

Banca Sistema

(Teleborsa) -, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, che venerdì ha comunicato di aver, rispetto ai 16,5 milioni dello stesso periodo del 2023, +53% a/a (ovvero +20% a/a escludendo 8 milioni di ripresa di valore su una posizione riferita a un ente territoriale in dissesto)."Un buon andamento dei ricavi e un trend incoraggiante nel costo del finanziamento dovrebbero rassicurare gli investitori sul fatto che lapresentati a maggio - hanno scritto gli analisti di- Eventi una tantum recenti (esito dell'ispezione Banca d'Italia e sentenza favorevole della Corte europea dei diritti dell'uomo) - sebbene in contrasto tra loro - potrebbero potenzialmente amplificare la volatilità nelle performance operative".Dopo un'ora di contrattazioni,, in lieve aumento dello 0,25%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,647 e successiva a 1,697. Supporto a 1,597.