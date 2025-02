Circle, contratto da 360 mila euro per servizi a handler in tre aeroporti europei

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha comunicato che laper la gestione della flotta presso tre importanti aeroporti europei, migliorando le attività di monitoraggio e la gestione delle flotte nel contesto aeroportuale (Airside) e mirando a ottimizzare l'efficienza operativa ed economica con immediati benefici.L'accordo, dele, rende possibile la fornitura di servizi KMaster, una soluzione integrata sviluppata da eXyond (già Telepass Innova) per gli aeroporti permettendo il monitoraggio della posizione dei veicoli e la gestione delle flotte in tempo reale, ottimizzando i costi e i consumi di carburante, nel pienorispetto delle normative vigenti."Siamo entusiasti di aver collaborato all'innovazione di KMaster, una soluzione che migliorerà l'efficienza e la sicurezza delle operazioni aeroportuali, riducendo i costi operativi e ottimizzando la gestione delle flotte negli aeroporti - ha dichiarato l'- Con questo progetto, eXyond consolida ulteriormente il proprio impegno per l'innovazione e l'efficienza nell'ambito dei servizi aeroportuali, come da piano industriale "Connect 4 Agile Growth", proponendo soluzioni all'avanguardia che rispondono alle sfide del settore".