Fondazione Snam ETS con Intesa Sanpaolo e Generation Italy avvia Green Skills Academy

(Teleborsa) - Offrire a 40 giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), tra i 18 e i 29 anni provenienti dalle aree di Catania e Brindisi, l'opportunità di accedere a percorsi formativi tecnico-specialistici e a concrete opportunità professionali nel settore della transizione energetica. Questo l'obiettivo diun'iniziativa nata da un'idea die sviluppata grazie alla collaborazione conUnprogetto realizzato grazie alla collaborazione sul territorio con le organizzazioni sociali Isola Catania e Brindisi & C. ETS.L'iniziativa intende formare i giovani NEET delle due province e supportarli nell'ingresso nel mondo del lavoro comeattraverso un programma gratuito di formazione inclusivo, esperienziale e intensivo, completato da un percorso di accompagnamento al lavoro, che prenderà il via il prossimo 3 marzo."Fondazione Snam riconosce nel trasferimento di competenze una delle cifre distintive del proprio operato. La Green Skills Academy nasce per coniugare questo trasferimento con la transizione energetica, mettendo al centro le nuove generazioni – commenta–. L'iniziativa mira a consolidare gli equilibri delle aree più fragili del Paese, puntando sui giovani e collaborando con gli ETS del territorio per massimizzare l'efficacia".Ilerogato in modalità ibrida con 3 settimane di attività laboratoriale in presenza è pensato per fornire le competenze tecniche, comportamentali, attitudinali e trasversali necessarie a diventare installatore/installatrice di impianti fotovoltaici, una figura professionale sempre più richiesta nel settore tecnico-energetico.Nel nostro Paese, a fronte di, 1,7 milioni di posti di lavoro sono considerati difficili da reperire dalle imprese perché mancano le persone con le competenze necessarie. Ciò è particolarmente vero per iSecondole competenze green e digitali saranno sempre più richieste nel prossimo quinquennio. Si stima che a più di 2,3 milioni di lavoratori saranno richieste competenze green e più di 2,1 milioni di occupati avranno bisogno di competenze digitali entro il 2028.Ilin questa fase, include l'acquisizione di competenze tecniche, come i principi di elettricità, elettronica ed elettrotecnica, le tecnologie e componenti degli impianti fotovoltaici (pannelli, inverter, sistemi di accumulo e monitoraggio), le tecniche di cablaggio, installazione, collaudo e manutenzione, oltre alla normativa di settore e alla messa in sicurezza del cantiere. Il programma prevede l'ottenimento delle certificazioni tecniche e di sicurezza necessarie per poter ricoprire il ruolo. Il corso sviluppa anche competenze trasversali, tra cui lavoro di squadra, gestione del cliente e di occupabilità tramite scrittura del CV, simulazioni di colloqui e utilizzo di LinkedIn.Al termine della formazione, i partecipanti avranno la possibilità di sostenere almeno un colloquio di lavoro con aziende interessate ad assumere personale qualificato.Per accedere al corso non sono richieste né competenze pregresse, né titoli di studio o esperienze professionali specifiche, è sufficiente candidarsi tramite la pagina dedicata suly sostenere un breve test online su abilità logico-analitiche, a cui seguirà un colloquio individuale a verifica della motivazione e dell'attitudine.