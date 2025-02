Gruppo Sella, utile 2024 a 148,6 milioni. Solidi i coefficienti di liquidità e patrimonializzazione

(Teleborsa) - Il Consiglio d’amministrazione della capogruppoha approvato i risultati consolidati del gruppo Sella al 31 dicembre 2024, che hanno evidenziato un, in crescita rispetto all’anno precedente senza considerare le componenti non ricorrenti, e unIlè cresciuto ancora significativamente, raggiungendo 1,1 miliardi di euro (+8,3%), con un miglioramento del risultato di gestione che si è attestato a 327,4 milioni di euro (+7,1%). Ilsi è attestato a 563 milioni di euro, in crescita del 5,4% rispetto ai 534,3 milioni di euro del 2023, registrando una buona tenuta nonostante la discesa dei tassi e beneficiando dell’aumento degli impieghi medi, della buona gestione della raccolta e del contributo del portafoglio titoli. Isono risultati pari a 462,8 milioni di euro, in aumento del 6,9% rispetto ai 433,1 milioni di euro dell’anno precedente. Il, positivo per 72 milioni di euro, si confronta con i 46,6 milioni di euro del 2023.La, a testimonianza della fiducia dei clienti, è cresciuta di 10 miliardi di euro (+17,9% rispetto al 2023), raggiungendo 66,5 miliardi di euro, trainata da 7,6 miliardi di euro di raccolta netta (+42%). In aumento anche gliche, mantenendo un rigoroso controllo della qualità del credito grazie anche alle tradizionali politiche prudenziali, sono cresciuti del 6,1%, raggiungendo 11,7 miliardi di euro, in controtendenza rispetto al calo generalizzato che ha interessato il settore. L’ammontare delle nuove erogazioni è stato pari a 3,1 miliardi (+11%).Ilè cresciuto di 21,8 milioni di euro (+7,1%), a testimonianza del miglioramento dell’attività operativa, attestandosi a 327,4 milioni di euro rispetto ai 305,5 milioni di euro di fine 2023.Lesono state 54,7 milioni di euro, superiori ai 43,3 milioni di euro del 2023, ed esprimono un costo del rischio di credito pari a 47 bps (era 39 bps), inferiore rispetto alle attese e che incorpora anche le attività di credito al consumo. Il costo del credito si è normalizzato a livelli leggermente più elevati rispetto allo scorso anno, in linea con le dinamiche di settore.La qualità del credito rimane solida: la percentuale disi è attestata al 51,2%, in crescita di 24 punti base (era 48,8%). Analoga tendenza per il tasso di copertura delle sofferenze a 66,1% (era 64,8%).L’netto è stato pari a 1,4% (era 1,6%) e l’Npl Ratio lordo a 2,8% (era 3%). L’Npl ratio lordo, calcolato secondo la metodologia EBA, a 2,4% (era 2,3%). Il Texas Ratio è al 20,3% (era 22,7%).Il gruppo ha confermato la sua tradizionale solidità patrimoniale, ampiamente superiore agli standard richiesti: il Cet1 Ratio è 13,80%, il Tier 1 Ratio 14,05% e il Total Capital Ratio 16,05% (erano rispettivamente 13,36%, 13,61% e 15,47%). I requisiti minimi da rispettare nel 2024 erano pari a 7,8% per il Cet1 Ratio, 9,6% per il Tier 1 Ratio e 11,9% per il Total Capital Ratio.