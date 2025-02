Intesa Sanpaolo, Goldman Sachs alza target price e conferma Buy

Goldman Sachs

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 4,70 euro) ilsu, confermando la" sul titolo .Gli analisti hanno aggiornato le stime dopo i risultati del Q4 (rilasciati il 4 febbraio 2025) , in cui la, principalmente sostenuto da un reddito da commissioni superiore alle attese e da una spesa fiscale inferiore per il trimestre (sulla base del beneficio DTA), nonostante la registrazione di oneri e costi non ricorrenti una tantum correlati ad azioni manageriali al fine di supportare la redditività futura.La2025 di Goldman Sachsdell'1%, guidata principalmente da maggiori ricavi da commissioni e previsioni di costi del credito inferiori sulla base di risultati Q424 migliori del previsto. Guardando al futuro, nel 2026/27 le previsioni EPS aumentano del 4%, guidate da un reddito da commissioni migliore e da LLP ridotti e poiché ora viene modellato un riacquisto di azioni da 2 miliardi di euro da eseguire nel 2026.