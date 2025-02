McDonald's, calo maggiore del previsto nelle vendite comparabili USA del 4° trimestre

McDonald's

(Teleborsa) -, colosso statunitense del fast food, ha chiuso ilcondi 25,92 miliardi di dollari, in aumento del 2% rispetto all'anno precedente. Lesono diminuite dello 0,1%, mentre quelle negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,2%. Nel quarto trimestre, le vendite globali comparabili sono aumentate dello 0,4%, mentre quelle negli Stati Uniti sono diminuite dell'1,4% (più delle attese).L'è stato di 11,39 dollari, in calo dell'1%, mentre l'è stato di 11,72 dollari, in calo del 2%. Nel quarto trimestre, l'utile per azione è stato di 2,80 dollari, piatto, mentre l'utile rettificato per azione è stato di 2,83 dollari, in calo del 4% (centrando le attese)."Accelerating the Arches continua a essere la strategia giusta mentre ci concentriamo sulla crescita della quota di mercato - ha affermato il presidente e- Stiamo giocando per vincere, concentrandoci sui nostri clienti con un valore eccezionale, un'entusiasmante innovazione del menu e un marketing culturalmente rilevante".