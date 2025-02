Omer, primo ordine da Arsenale Group per componenti al treno "La Dolce Vita"

Omer

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha, che a partire dal 2025 ospiterà a bordo i primi passeggeri. Questo primo ordine si inserisce nell'ambito del progetto definito nella lettera d'intenti sottoscritta con Arsenale Group e comunicata al mercato a giugno 2022.Il valore del contratto per la fornitura contribuirà al backlog dell'azienda in una percentuale ricompresa i, che al 30 settembre 2024 risultava pari a 135 milioni di euro."Siamo entusiasti di essere tra i protagonisti di questo esclusivo progetto che inaugura una nuova modalità di turismo slow, e che fa del viaggio in sé una vera esperienza senza tempo - ha commentato l'- Una nuova frontiera per il mercato del turismo di alta gamma che abbraccia la raffinatezza, l'eleganza e l'unicità del design Made in Italy con itinerari iconici che conducono alla scoperta delle bellezze della nostra Italia. Il nostro impegno è stato massimo nel concepire e mettere a punto le soluzioni sostenibili e di design, eleganti e tecnologicamente all'avanguardia che compongono e arredano i vagoni de La Dolce Vita, per garantire un prodotto di eccellenza e sostenibile".