Trump, dazi del 25% su acciaio e alluminio. Ue pronta a reagire

(Teleborsa) -. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.Parlando alla Fox nel pre-game del Superbowl, il Presidente degli Stati Uniti è poi tornato a parlare del Canada che "farà molto meglio come 51/o Stato degli Usa", aggiungendo che "perdiamo 200 miliardi di dollari in sussidi al Canada".Trump ha quindi sostenuto di essere impegnato adEventuali dazi da parte degli Stati Uniti su acciaio e alluminio provenienti dall'Unione europeaLo si legge in un comunicato diramato dall'ente comunitario, in merito ai dazi sull'acciaio al 25% annunciati dall'amministrazione Trump.Tuttavia, "al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica ufficiale riguardo all'imposizione di dazi addizionali sui beni europei - precisa la Commissione-. Non risponderemo a annunci generalizzati, senza maggiori o una chiarimento scritto". "In generale, l'imposizione di dazi sarebbe illegale e economicamente controproducente - prosegue la Commissione europea - specialmente data la profonda integrazione delle catene di approvvigionamenti tra Unione europea e Stati Uniti, stabilite tramite il commercio e gli investimenti transatlantici. Fondamentalmente i dazi sono tasse. Imponendo dazi, gli Stati Uniti tasserebbero i propri cittadini, aumentando i costi