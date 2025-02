TSMC, ricavi in aumento del 36% su anno a gennaio. Contraccolpi da terremoto

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

(Teleborsa) -(TSMC), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha annunciatoper2025 pari a(circa 8,7 miliardi di euro), un aumento del 5,4% rispetto a dicembre 2024 e un aumento del 35,9% rispetto a gennaio 2024.La società ha segnalato che il 21 gennaio Taiwan ha subito un, seguito da diverse scosse di assestamento significative durante le festività del Capodanno lunare. Non ci sono stati danni strutturali alle fabbriche e l'approvvigionamento idrico, l'energia elettrica, i sistemi di sicurezza sul posto di lavoro e le operazioni funzionano normalmente. Una causa del terremoto e delle scosse di assestamento. Di conseguenza, si prevede che le previsioni sui ricavi per il primo trimestre del 2025 saranno ora più vicine all'estremità inferiore dell'intervallo di orientamento di 25 miliardi di dollari e 25,8 miliardi di dollari.Sulla base di una valutazione preliminare, la società ha stimato che le, al netto delle richieste di risarcimento assicurativo, e le riconoscerà nel primo trimestre del 2025. Nonostante ciò, la società mantiene un margine di profitto lordo del primo trimestre compreso tra il 57% e il 59% e si prevede che il margine di profitto operativo sarà compreso tra il 46,5% e il 48,5%."La società sta facendo ogni sforzo per recuperare la produzione persa e", viene sottolineato in una nota.