Usa, Trump prepara nuovi dazi: pronti quelli su acciaio e alluminio

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,, ha fatto sapere ieri che annuncerà nuovi dazi del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio nel Paese. Le tariffe si aggiungeranno a quelle già esistenti. Le dichiarazioni sono arrivate sull'Air Force One mentre si recava a New Orleans per assistere al Super Bowl della NFL a New Orleans. Trump ha dichiarato che l'annuncio dei nuoviarriverà nella giornata di lunedì. Uno dei Paesi più interessati alle nuove tariffe sarà il, il principale fornitore di alluminio degli Stati Uniti."L'acciaio e l'alluminio canadesi sostengono le industrie chiave degli Stati Uniti, dalla difesa alla cantieristica navale e all'automotive", ha commentato su X il ministro canadese per l'Innovazione,. "Continueremo a difendere il Canada, i nostri lavoratori e le nostre industrie", ha aggiuntoMartedì o mercoledì arriveranno le, che entreranno in vigore quasi immediatamente, applicandole a tutti i Paesi e adeguandole alle aliquote tariffarie applicate da ciascun Paese. "In parole povere, se loro fanno pagare una tariffa, noi facciamo pagare loro", ha spiegato Trump in merito al piano tariffario reciproco.Trump durante il suoha già imposto tariffe del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio, ma aveva poi concesso esenzioni a diversi partner commerciali, tra cui Canada, Messico e Brasile. L'ex presidenteaveva invece negoziato accordi di quote "duty-free" con Gran Bretagna, Unione Europea e Giappone. Non è chiaro cosa accadrà alle esenzioni e agli accordi.