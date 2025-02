BANCOMAT, Nicola Cordone entra nel CdA

NEXI

(Teleborsa) -annuncia la cooptazione didella società. Ingegnere elettronico con un MBA presso SDA Bocconi, Cordone vantadigitali e della trasformazione tecnologica. Dopo una carriera in primarie società di consulenza, ha ricoperto, contribuendo in modo significativo allo sviluppo delle infrastrutture di pagamento in Italia e in Europa.Dal 2018 al 2020 è stato, guidando la società in una fase di forte crescitaSuccessivamente, ha operato comesu progetti di digitalizzazione e infrastrutture tecnologiche. Dal 2025 è consigliere di TXT E-Solutions S.p.A.."È per me un onore entrare a far parte del Consiglio di BANCOMAT in un momento cruciale per l’evoluzione del settore", ha commentatosottolineando "i pagamenti digitali stanno attraversando una trasformazione profonda e credo che BANCOMAT, con il nuovo assetto, agile ed efficiente, possa giocare un ruolo centrale nell’innovazione e nella competitività del sistema italiano”.Il Consiglio di Amministrazione di BANCOMAT ha dato il benvenuto al nuovo consigliere, "certo che la sua esperienza e visione strategica contribuiranno a rafforzare il percorso di crescita della società" ed ha rivolto un "sentito ringraziamento" a Francesco Bernocchi, uscito dal CdA.