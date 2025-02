Centri in Albania: nuova strategia del governo

(Teleborsa) - Ilè determinato a rilanciare il, nonostante gli ostacoli posti dalla magistratura. La premierin contatto con i suoi interlocutori, ribadisce che non intende fare passi indietro e sta cercando una soluzione senza attendere il pronunciamento dellai cui tempi potrebbero essere lunghi.Tra le ipotesi allo studio vi è la trasformazione delledestinati agli irregolari già presenti in Italia e soggetti a un decreto di espulsione. Questa modifica consentirebbe di aggirare l'obbligo di convalida del trattenimento da parte dei giudici, obbligatorio invece per i richiedenti asilo.Venerdì scorso, al termine del Consiglio dei ministri,, dando il via a una serie di riunioni tecniche, alcune delle quali già tenutesi a Palazzo Chigi. La questione è stata affrontata anche in un incontro con il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg.Il governo ritiene che il contesto europeo sia favorevole a questa svolta, con Bruxelles che guarda con interesse al modello italiano. Piantedosi, nei suoi recenti colloqui con i ministri dell’Interno europei,con meccanismi che permettano il trasferimento degli immigrati irregolari in Paesi limitrofi quando il rimpatrio nei Paesi d’origine non è possibile.Tuttavia, la modifica delrichiederebbe un nuovo passaggio parlamentare, allungando i tempi di attuazione. Al momento, non è previsto un Consiglio dei ministri dedicato alla questione, ma gli esperti di Palazzo Chigi e del Viminale stanno approfondendo le opzioni legislative disponibili, tra cui un decreto, un disegno di legge o un emendamento a un provvedimento già in esame.Sul fronte politico, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani assicura che, pur evitando di sbilanciarsi sull'ipotesi di trasformazione dei centri in Cpr. Le opposizioni, invece, criticano duramente l’idea: il dem Francesco Boccia parla di "follia istituzionale", mentre il leader del M5S Giuseppe Conte la definisce "la presa d’atto di un fallimento".