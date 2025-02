CredemFactor: Moris Franzoni nominato Direttore Generale

(Teleborsa) -58 anni, dal 3 febbraio è stato nominatosocietà del Gruppo Credem presente su tutto il territorio nazionale, specializzata in servizi di gestione dei crediti commerciali, monitoraggio del rischio, garanzia e anticipazione del credito.Franzoni, nel Gruppo Credem dal 1992, continuerà lo sviluppo del business attraverso l’innovazione e la digitalizzazione dei processi interni e finanziari, con focus sulle persone e sulle sinergie con il Gruppo Credem, dove ha ricoperto diversi incarichi manageriali tra cui, dal 2017, quello di Responsabile della rete di consulenza finanziaria a marchio Credem."Proseguiremo nell’integrazione del modello di servizio con le reti commerciali della banca, con particolarea supporto dei servizi sulla supply chain finance per i nostri clienti", ha dichiarato Moris Franzoni, direttore generale di Credemfactor. "Le caratteristiche di solidità e customer care del gruppo di cui facciamo parte ci portano ad avere una unicità di modello di servizio per i segmenti mid e small corporate che vogliamo esaltare ancor di più con alcune innovazioni di prodotto recentemente introdotte e sulle qualinelle quali vantiamo un’esperienza pluriennale", ha aggiunto Franzoni. "La squadra di persone, recentemente riorganizzata in ottica teal, che anima sia la direzione generale che la rete commerciale, è il grande valore aggiunto di questa società e sarà il plus che avrò a disposizione per centrare i risultati ambiziosi del prossimo triennio".