Directa SIM abbandona il progetto Private Banking: focus su attività core

Directa SIM

(Teleborsa) - Il CdA di, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato diper concentrare tutte le proprie risorse sulle attività "core" degli investimenti online, col fine di potenziarne l'offerta futura all'interno del nuovo scenario competitivo.La decisione - si legge in una nota - è stata presa a seguito degli ottimi risultati dell'anno 2024 e dei mutamenti intervenuti sul mercato degli investimenti online, caratterizzati da un interesse crescente della clientela e da una. Tale decisione segue l'approvazione, nel dicembre scorso, di un nuovo piano commerciale articolato in una serie di progetti mirati a rafforzare la crescita e l'innovazione di prodotti e servizi."Siamo consapevoli e orgogliosi di essere un punto di riferimento per la comunità degli investitori autonomi in Italia - ha detto l'- I servizi online sono ciò che da trent'anni ci contraddistingue come pionieri e costanti innovatori di questo settore. La decisione di concentrarci su questi servizi è la dimostrazione del nostro impegno per rimanere il punto di riferimento e crescere in questo segmento, caratterizzato da una fase di cambiamento e di forte espansione".Directa aveva annunciato l'intenzione di lanciare una divisione Private Banking a fine 2021 sotto la guida di, che ad agosto 2023 è poi uscito dalla società. Nel frattempo è avvenuto anche un avvicendamento al vertice, con Andrea Busi che ha sostituitocome AD a marzo 2024. Nei piani diffusi a inizio 2022, Directa puntava a un target di masse a 200 milioni di euro a fine 2023, 625 milioni di euro a fine 2024, 1,35 miliardi di euro a fine 2025.