EssilorLuxottica acquisisce Cellview, startup med-tech canadese

(Teleborsa) - In linea conacquisisce., una start-up canadese specializzata nella diagnostica avanzata per immagini della retina. L’accordo consente al Gruppo diampliare il proprio portafoglio di strumenti e soluzioni oftalmiche, rafforzando ulteriormente la propria presenza in ambito med-tech.Con sede a Toronto, Cellview progetta e produce strumenti di diagnostica per immagini, innovativi e ad alte prestazioni, frutto di una solida attivita` di ricerca e sviluppo. Attualmente distribuite in Nord America, le sue soluzioni facilitano la diagnosi delle patologie della retina, grazie a una fotocamera retinica ultra- widefield in grado di generare immagini a campo significativamente piu` ampio rispetto alla maggior parte delle tecnologie esistenti. I prodotti di Cellview sonoe sono destinati a servire diversi segmenti di mercato, dalla cura della vista in negozio alle cliniche oculistiche, con una distribuzione in piu` aree geografiche, a partire dall'Europa.hanno commentato: "Siamo felici di dare il benvenuto a Cellview e lavorare insieme per accelerare la nostra strategia nell’ambito della cura della vista. L’integrazione di un’altra realta` innovativa, con competenze solide nella ricerca e sviluppo e nelle soluzioni di imagingall’avanguardia, ci, rispondendo in modo sempre piu` efficace alla crescente domanda di cure della vista e diagnosi precoce delle patologie retiniche. In linea con il nostro modello di business aperto, continueremo a rendere i nostri prodotti e servizi accessibili all’intero settore, rafforzando il nostro impegno per elevare gli standard di mercato e perseguendo i nostri obiettivi di crescita nel med-tech".