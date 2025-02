Euronext Clearing entra con Euroclear nel mercato europeo dei pronti contro termine

(Teleborsa) - Euronext, la holding dei listini che controlla Borsa Spa, entra nel mercato gigantesco dei pronti contro termine in Europa attraverso l’italiana Euronext Clearing e un accordo con Euroclear.L'iniziativa, si legge in una nota, è un passo importante per consentire a Euronext Clearing di allargare la sua operatività" a livello internazionale. "Euroclear agirà come terza parte indipendente, gestendo la selezione, la valutazione e la sostituzione delle garanzie per garantire che soddisfino i criteri di ammissibilità, ottimizzando al contempo l'efficienza". La società belga gestirà poi la custodia dei titoli e garantirà la conformità normativa, "consentendo ai clienti di beneficiare di una migliore gestione della liquidità e di costi minori".t, ha affermato: "Questa partnership segna unanella strategia "Innovate for Growth 2027" di Euronext, rafforzando il ruolo di Euronext Clearing come pietra angolare delle più ampie ambizioni strategiche del gruppo. Dimostra il nostro impegno nel fornire ai nostri clienti le migliori soluzioni di compensazione e gestione delle garanzie. È una pietra miliare fondamentale nell'espansione in Europa del franchising repo di Euronext Clearing. Mentre sviluppiamo i servizi di Euronext Clearing, creiamo valore per gli stakeholder e posizioniamo Euronext all'avanguardia nell'innovazione nella compensazione e nella gestione delle garanzie.", ha affermato: "Rafforzare la collaborazione tra gli operatori di mercato è fondamentale per la crescita e la stabilità nei mercati dei capitali europei. Euroclear vanta una consolidata esperienza nella fornitura di soluzioni di gestione delle garanzie in tutta Europa e oltre. Questa iniziativa evidenzia il ruolo fondamentale della nostra infrastruttura globale e neutrale nell'aiutare i nostri clienti a ottimizzare la loro allocazione delle garanzie, riducendo i fallimenti e l'utilizzo del credito e aumentando la flessibilità e la prevedibilità per i dealer."