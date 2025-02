Mediobanca, Nagel: "Offerta MPS distruttiva di valore e senza razionale strategico"

Mediobanca

(Teleborsa) -che definisce ancora una volta. Lo ha ribadito il CEO di Mediobanca Alberto Nagel al termine della conference call sui risultati d'esercizio 2024, spiegando che l'offerta non presenta valore o un razionale strategico.Nagel ha spiegato che la propostaper le due banche e "nessun rafforzamento del posizionamento di mercato"., ha commentato Nagel.L'operazione non ha ", ha rimarcato il manager, spiegando che la mancata sovrapposizione tra le attività comporta iled il rischio dia discapito della futura redditività".Nagel, defininendo ancora una volta, ha ricordato che, prima del lancio dell'offerta,e che MPS ha avanzato la proposta di detenere il controllo di Mediobanca "senza fornire una due diligence del piano aziendale di MPS, delle passività contingenti o delle sinergie". A ciò si aggiunge lafra una banca tipicamente commerciale ed una attiva nel Wealth ed Investment banking.Parlando della, l'Ad dell'Istituto di Piazzetta Cuccia ha sottolineato che l'offerta presentaed un "tra azionisti collegati e di minoranza, dati i possessi di Delfin e Caltagirone in MPS, Mediobanca e".A livello più strettamente finanziario, Nagel ha ribadito che le, in quanto la proposta, solo in carta e senza alcuna componente in contanti,agli azionisti di Mediobanca ed, anzi, presenta uno "basato sulle valutazioni attuali e storiche di MPS".