Newlat Food, principale azionista avvia ABB su 6,8% del capitale

(Teleborsa) - Il principale azionistahadi massime 3.000.000 azioni ordinarie di, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, pari a circa ilL'offerta sarà realizzata attraverso una procedura dirivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.agisce in qualità di. L'azionista venditore sottoscriverà un impegno a non disporre delle ulteriori azioni di Newlat Food dal medesimo detenute e che verrà a detenere per un periodo di 180 giorni.I proventi derivanti dall'offerta verranno utilizzati, tra l'altro, per dare integrale esecuzione entro il 30 luglio 2025 all'all'azionista venditore, ai sensi del patto parasociale sottoscritto in data 30 luglio 2024, avente a oggetto 9.319.841 azioni Newlat Food, corrispondenti al 21,2% del capitale. In data 10 febbraio 2025, l'azionista venditore ha esercitato un prima tranche dell'opzione di acquisto per 3.000.000 di azioni Newlat Food.