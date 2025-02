Reway Group, commessa da 110,5 milioni per nodo ferroviario Bovisa

Reway Group

(Teleborsa) - Prosegue la crescita di, operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, nel settoreferroviario. Lasi è infatti aggiudicata un contratto del valore diper la progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori di ammodernamento e potenziamento del nodo ferroviario di(Milano), gestito da"I lavori per un nodo ferroviario importante quale quello di Bovisa, gestito da FERROVIENORD sono un nuovo rilevante incarico che rafforza la nostra leadership in Italia nel settore della manutenzione ferroviaria. Questa commessa assume, inoltre, particolare significato perché, grazie ad essa, Reway inizia ad operare con un nuovo importante cliente in un’area geografica strategica per il paese", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di Reway Group."In poco più di un anno dall’ingresso nel segmento ferroviario – ha proseguito Luccini – Reway Group ha ottenuto numerose commesse, per un valore complessivo di oltre. Un traguardo sicuramente significativo che puntiamo a migliorare ulteriormente, considerando l’importante piano di investimenti in programma nel nostro Paese”.La commessa, affidata dal(Consorzio CEC), di cui TLS fa parte, ha una durata di 4 anni, con avvio previsto nel primo semestre 2025.Nel, i lavori, che coinvolgeranno circa 50 addetti altamente specializzati, prevedono la realizzazione di opere civili ed impianti per migliorare il servizio e la sicurezza degli spazi per i viaggiatori: la costruzione di quattro nuovi binari, di un ponte di scavalco e di un sovrappasso pedonale e l’ammodernamento della stazione ferroviaria. Le diverse opere hanno l’obiettivo di mettere l’impianto di Bovisa in condizioni di garantire ulteriori sviluppi dell’esercizio ferroviario, che già oggi conta nei giorni feriali 750 corse su un arco di 21 ore giornaliere.Gli interventi assegnati a TLS verranno realizzati da, anch’essa società controllata da Reway Group, a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione delle controllate TLS e Soteco in MGA, prevista a inizio marzo . Alla manodopera di MGA si affiancheranno le competenze del settore della controllata Gema.La nuova commessa porta ildi Reway Group ao, al lordo della quota fatturata dal quarto trimestre 2024 e risulta così composto: 34% lavori ferroviari, 27% lavori in gallerie autostradali, 13% viadotti autostradali, 10% barriere di sicurezza ed antirumore, 14% altri lavori autostradali, 2% ingegneria civile.