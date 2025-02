S&P Global, trimestrale sopra le attese. Utile rettificato annuale a 4,9 miliardi di dollari

S&P Global

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel campo dei dati finanziari e dei rating, ha riportato un fatturato deldi 3,592 miliardi di dollari, in aumento del 14% rispetto al quarto trimestre 2023. L'utile netto è aumentato del 52% a 880 milioni di dollari e gli utili per azione sono aumentati del 56% a 2,85 dollari, trainati principalmente dalla forte crescita dei rating. L'utile netto rettificato è aumentato del 18% a 1,163 miliardi di dollari e gli utili rettificati per azione sono aumentati del 20% a 3,77 dollari (superando le aspettative degli analisti).Per l', i ricavi sono aumentati del 14% anno su anno a 14,208 miliardi di dollari. Escludendo l'impatto di Engineering Solutions (ceduta nel 2023), la crescita dei ricavi sarebbe stata del 15% anno su anno. L'utile netto è aumentato del 47% a 3,852 miliardi di dollari e gli utili per azione sono aumentati del 50% a 12,35 dollari, trainati principalmente dalla crescita dei ricavi e dell'utile operativo nella divisione Ratings. L'utile netto rettificato è aumentato del 22% a 4,898 miliardi di dollari e gli utili rettificati per azione sono aumentati del 25% a 15,70 dollari."Sono lieta che S&P Global abbia registrato un anno eccezionale nel 2024 - ha commentato la- Abbiamo registrato una crescita dei ricavi in ??tutti i segmenti, nonché una forte espansione del margine operativo e una crescita dell'EPS per la società,consolidata sia su base GAAP che rettificata".S&P Global ha restituito più di 4,4 miliardi di dollari agli azionisti nel 2024, inclusi 1,1 miliardi di dollari in dividendi e 3,3 miliardi di dollari in riacquisti di azioni. Leprevedono una crescita dei ricavi del 5,0% - 7,0%, un EPS compreso tra 14,20 e 14,45 dollari e un EPS rettificato compreso tra 17,00 e 17,25 dollari (superiore alle stime degli analisti di 16,92 dollari, secondo i dati compilati da LSEG).