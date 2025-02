Unicredit, per gli analisti di Jefferies è BUY con TP a 49 euro

Unicredit

(Teleborsa) -ha annunciato "buoni risultati", con un utile pre-accantonamenti superiore del 5% rispetto alle aspettative di consensus, un CET1 "in linea con le nostre stime" e uno sviluppo ancora "favorevole" della qualità degli asset. Lo sottoloneano gli analisti di Jefferies, a seguito della pubblicazione dei risultati, indicando un giudizio BUY ed un target price di 49 euro, che offre un potenziale upside del 4% sul prezoz attuale di mercato."La nuova guidance sull'utile netto per il 2025/2027 - si sottolinea - implica un rialzo del 2%/9% rispetto al consensus. Le distribuzioni di utile totali tra il 2025 e il 2027 sono considerate superiori a 9 miliardi di euro (rispetto agli oltre 8,6 miliardi di euro indicati in precedenza)".