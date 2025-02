Volotea, 2024 da record: fatturato sale a 811 milioni di euro

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo spagnola, ha chiuso ilcon risultati finanziari da record, segnando il miglior risultato nella sua storia. Infatti, ilha raggiunto gli 811 milioni di euro, segnando un incremento del 17% rispetto ai 694 milioni di euro registrati nel 2023, mentre l'ha superato i 148 milioni di euro (+54% rispetto ai 96 milioni di euro del 2023) con un margine del 18%, migliorando di oltre 4 punti percentuali rispetto all'anno precedente. L'utile operativo () è stato di 35 milioni di euro, un margine di quasi il 5%, anch'esso superiore di oltre 4 punti percentuali rispetto a quello del 2023.Inoltre, lo scorso settembre la compagnia aerea ha annunciato il rafforzamento della sua struttura finanziaria con l'accordo per effettuare un. La prima tranche, pari a 50 milioni di euro, è stata versata nello stesso mese dagli attuali azionisti, dal team direttivo e dalla compagnia aerea greca Aegean Airlines, mentre la seconda tranche dovrebbe avvenire nel corso del primo semestre di quest'anno.Nel 2024, Volotea ha operato, a livello di network,, con oltre 75.000 voli (+10% rispetto al 2023) e trasportato 11,4 milioni di passeggeri. La compagnia ha inoltre inaugurato tre nuove basi: Brest e Rodez in Francia e Bari in Italia, rafforzando la sua posizione in Europa. Per supportare questa espansione operativa, l'organico di Volotea è aumentato del 15%, superando i 2.000 dipendenti durante la stagione estiva."Dopo gli anni difficili segnati dalla pandemia e dall'inizio del conflitto in Ucraina, il 2024 rappresenta per noi il secondo anno consecutivo di profitto operativo, sostenuto dalla solidità del nostro modello di business e dalla forte domanda in Europa - ha commentato- Lee prevediamo un ulteriore miglioramento significativo dei margini".Nel, Volotea prevede di offrireNel 2024, Volotea ha registrato numeri importanti anche in: oltre 3,8 milioni di passeggeri trasportati e più di 25.000 voli operati, segnando in entrambi i casi un +9% rispetto al 2023, e mantenendo un tasso di riempimento del 91%. Le rotte servite sono salite a 172, di cui ben 95 in esclusiva (+20% vs 2023). Nel 2025, Volotea punta a consolidare ulteriormente la sua presenza con un'offerta di 4,3 milioni di posti in vendita in Italia, registrando un incremento dell'1,7% rispetto al 2024.