ALA, EBITDA 2024 balza a 35,8 milioni di euro

ALA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, ha chiuso ilcon unche raggiunge la cifra record di 290,8 milioni di euro (233,1 milioni di euro nell'esercizio 2023), con un incremento YoY del 24,8% rispetto ai dati del 2023.L'si attesta a 35,8 milioni di euro, con una significativa del 40,9% (25,4 milioni di euro nel 2023). L'si attesta a 12,3%, con un incremento di 1,4 punti percentuali rispetto all'esercizio precedente.La(debito) chiude a 48 milioni di euro, in leggero aumento rispetto al dato riportato al 30 giugno 2024. Questo dato riflette le operazioni di investimento finalizzate a supportare la crescita futura del Gruppo."Abbiamo raggiuntonel 2024, grazie ad eccezionali performance commerciali ed operative che hanno contribuito sia ad un'importante crescita organica che al miglioramento della profittabilità - ha commentato l'- Siamo soddisfatti dei progressi e dei successi ottenuti da tutte le nostre controllate estere, in particolare in Francia, Spagna, Regno Unito e Germania. Cinque anni fa avevamo fissato un obiettivo strategico per il Gruppo, ovvero trasformare ALA in un'impresa globale capace di creare valore"."Oggi possiamo confermare che ALA ha raggiunto posizioni di mercato forti, diversificate e di leadership in tutta Europa ed è ben posizionata per sviluppare la propria presenza in regioni ad alto potenziale come il Nord America, l'APAC ed il Medio Oriente - ha aggiunto - Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme come squadra sino ad oggi e non vedo l'ora di entrare nella prossima fase di crescita continuando ad allargare il nostro portafoglio di prodotti e servizi. Restiamo allo stesso tempocon i nostri clienti e fornitori ed ovviamente sulla creazione continua di valore per i nostri azionisti".