Braga Moro passa in utile per 0,4 milioni di euro nel 2025. Ricavi +29%

(Teleborsa) - Braga Moro Sistemi di Energia , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, ha chiuso il 2025 con ricavi delle vendite pari a 19,4 milioni di euro, evidenziando un balzo del 29% rispetto all’esercizio precedente (15,1 milioni) grazie all’espansione sui mercati esteri e al consolidamento della base clienti in Italia.



Cresce in modo significativo la redditività grazie alle vendite di prodotti a maggiore marginalità, con EBITDA a 3,7 milioni di euro, in crescita del 60% rispetto al 2024 (2,3 milioni) corrispondente ad un EBITDA margin del 18,7%, evidenziando un incremento di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2024 (EBITDA margin al 14,3%). L’EBIT si attesta a 2 milioni di euro, in crescita del 173% rispetto a 0,7 milioni del 2024. L’esercizio 2025 si chiude con un risultato netto positivo per 0,4 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto alla perdita di 0,4 milioni dell’esercizio 2024.



L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 5,8 milioni di euro (debito netto), in miglioramento rispetto a 6 milioni (debito netto) al 31 dicembre 2024, con un ulteriore riduzione della leva finanziaria (IFN/EBITDA) che si attesta a 1,6x rispetto a 2,6x dell’esercizio precedente.



"Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti, significativamente superiori rispetto sia all’esercizio precedente che alle stime degli analisti, in larga parte anticipando nel 2025 i target che avevano previsto nel 2026 - ha commentato l'AD Andrea Passanisi - Cresciamo a doppia cifra sui ricavi e ancor di più in termini di redditività, in un anno che ci ha visti affrontare anche la quotazione sul mercato EGM che ha richiesto uno sforzo supplementare. Questo risultato non è casuale ma frutto di un intenso lavoro di squadra su tutti gli aspetti della gestione aziendale, dallo sviluppo prodotti all’attività commerciale, dalla gestione delle risorse e contabile al presidio della struttura organizzativa, dalla definizione delle linee strategiche all’attuazione delle stesse".

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