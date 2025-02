BasicNet, fatturato 2024 sale a 409,2 milioni di euro. EBITDA +5,1%

BasicNet

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, e Permira, fondo globale di private equity, ha chiuso ilconconsolidato pari a 409,2 milioni di euro (396,8 milioni nel 2023, +3,1%), che include: vendite dirette per 346,8 milioni di euro (332,8 milioni di euro al 31 dicembre 2023, +4,2%) e royalties dai licenziatari commerciali e produttivi per 60,9 milioni di euro (62,3 milioni di euro nel 2023, -2,2%).Ledei prodotti recanti i marchi del Gruppo, sviluppate nel mondo dal Network, sono pari a 1,2 miliardi di euro e si confrontano con i 1,1 miliardi dello scorso esercizio (+3,3%), così ripartite: vendite dei licenziatari commerciali e dirette 864,7 milioni di euro (820,0 milioni di euro al 31 dicembre 2023, +5,4%); vendite dei licenziatari produttivi 313,8 milioni di euro (321,0 milioni di euro al 31 dicembre 2023, -2,3%).L'è pari a 61,1 milioni di euro (58,1 milioni di euro nel 2023, +5,1%), con una crescita degli investimenti per sponsorizzazioni e comunicazione e sulle risorse umane, a conferma del continuo impegno nel consolidamento e sviluppo dei marchi. L'è pari a 42,1 milioni di euro (41,1 milioni di euro nel 2023, + 2,6%), dopo aver stanziato ammortamenti dei beni materiali e immateriali per 9,6 milioni di euro e ammortamenti dei diritti d'uso per 9,4 milioni di euro, in crescita per le nuove aperture (12 punti vendita diretti) nell'ambito dello sviluppo del settore retail.Laverso banche si attesta a -90,8 milioni in miglioramento rispetto ai -92,6 milioni di euro al 31 dicembre 2023; posizione finanziaria netta: a -142,0 milioni di euro (-139,1 milioni del 31 dicembre 2023). Nel corso del 2024 sono stati pagati dividendi per 7,4 milioni di euro e acquistate azioni proprie per 14,4 milioni di euro."Il 2024 rappresenta un anno di grande soddisfazione per il Gruppo, specie perché i risultati raggiunti sono stati ottenuti in un contesto macroeconomico ancora molto complesso - afferma l'. - Il progressivo miglioramento degli indicatori economici e patrimoniali nel corso dell'esercizio, sostenuto da una solida crescita commerciale dei marchi del Gruppo, ha consentito di raggiungere livelli record in termini di fatturato consolidato ed EBITDA. Parallelamente è stato ottimizzato il capitale circolante e ridotto il debito verso le banche. Tutte queste componenti confermano il fondamento strategico del nostro modello di business orientato a garantire una crescita sostenibile e di lungo periodo per i marchi del Gruppo".