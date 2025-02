LimoLane acquisisce Asia Car Service: obiettivo 250 milioni di fatturato entro 2027

(Teleborsa) -, azienda italiana attiva nei servizi di mobilità premium per business e grandi eventi,, il principale player di servizi di mobilità che supporta le aziende che da US ed Europa vogliono viaggiare in Asia, senza le difficoltà di selezionare e validare operatori locali. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.ACS è un player, si legge in una nota e l'operazione si inserisce all'interno della strategia LimoLane di sviluppare un'ampia offerta per i propri clienti rafforzando la propria presenza globale.L'accordo con ACScon cui LimoLane, dopo l'acquisizione di First Travel e Service Vill, punta a raggiungere i 250 milioni di fatturato consolidato di gruppo entro il 2027. Operando su tre continenti, con sedi in Italia, UK, Francia, USA e ora APAC, LimoLane nel 2024 ha coordinato con successo i servizi di mobilità per oltre 350 eventi a livello globale, registrando ricavi per 5 milioni di euro sul mercato estero (+66% rispetto al 2023)."L'acquisizione di ACS rappresenta un'importante milestone per una digital platform che opera a livello globale - affermadi Limolane - Questa operazione si unisce all'apertura nel 2024 della sede di New York e rientra in un preciso percorso di espansione a medio termine volto a consolidare leadership di mercato della società. Ila livello gruppo e una crescita rispetto al 2023 del +150%. L'acquisizione di ACS va in continuità con il progetto di espansione di LimoLane, che continuerà nel 2025 grazie ad ulteriori operazioni sul capitale in fase di studio".